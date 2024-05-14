Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных

Изменения направлены создание необходимых условий для бронирования работников предприятий, учреждений и организаций, топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций.

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Во вторник, 14 мая, Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения были внесены в порядок, утвержденный постановлением правительства от 27.01.2023 N 76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время».

Изменения направлены на создание необходимых условий для бронирования работников предприятий, учреждений и организаций, топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, предоставление услуг, изготовление и/или поставку оборудования, другие инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление разрушенного/поврежденного в результате вооруженной агрессии рф имущества объектов критической инфраструктуры, бесперебойное функционирование Объединенной энергетической системы и газотранспортной системы Украины в особый период, перечень которых утверждается Минэнерго.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о том, что Кабинет Министров продлил на месяц сроки действия действующих отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным согласно постановлению Правительства №76.

Отметим, что 18 мая вступит в силу Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», предусматривающий изменения в законодательстве по бронированию военнообязанных. Как пояснил заместитель Министра экономики Игорь Фоменко, сейчас Правительство работает над разработкой соответствующих правительственных актов.

«В то же время, чтобы в этот переходный период предотвратить остановку критически важных для экономики предприятий и с целью обеспечения потребностей обороны и населения, мы продлеваем сроки действия отсрочек на месяц. В дальнейшем предприятия сбудут иметь возможность бронировать работников уже по обновленным правилам», - отметил Игорь Фоменко.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности объяснили, почему может быть так, что работник предприятия забронирован, но при обновлении данных в ТЦК и прохождении ВЛК получил повестку.

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