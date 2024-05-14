ВККС рассмотрела вопросы о недостоверности утверждений, указанных судьями в декларациях доброчестности

По результатам рассмотрения вопросов о недостоверности утверждений, указанных судьями в декларациях доброчестности, Комиссия приняла три решения.

Во вторник, 14 мая, в заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривался вопрос о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьями в декларациях доброчестности. Об этом сообщили на официальном сайте ВККС.

По результатам заседания Комиссия приняла следующие решения:

Ткаченко Александр Васильевич - Хозяйственный суд Николаевской области - Отложить рассмотрение вопроса относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей в декларациях добродетели судьи за 2016, 2019 и 2021 годы.

Билошкап Елена Владимировна - Высший хозяйственный суд Украины - Оставить без рассмотрения уведомления о информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей в декларации добродетели судьи за 2017 год.

Весельська Татьяна Федоровна - Высший административный суд Украины - Оставить без рассмотрения уведомления информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей в декларации добродетели судьи за 2018 год.

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