Принято ли решение о повышении тарифа на свет: в Госэнергонадзоре ответили

В Госэнергонадзоре заявили, что точных расчетов по повышению тарифов пока нет.

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Глава Государственной инспекции энергонадзора Украины Руслан Слободян сообщил, что окончательно решение о повышении тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей еще не было принято. Точных расчетов по повышению тарифов пока нет, а сейчас только производят эти расчеты. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Тариф на электроэнергию в Украине сейчас и в мирное время был самым маленьким в Европе. Это приводило к определенному торможению развития электроэнергетики Украины даже в мирное время, а сейчас когда электроэнергетика понесла значительные потери в оборудовании, это становится сдерживающим фактором для восстановительных работ», – сказал он.

Частично помогает Фонд восстановления энергетики, но он не способен полностью закрыть все потребности, поэтому, по словам Слободяна, необходим внутренний ресурс.

Глава Госэнергонадзора добавил, что прошлогоднее повышение тарифа на электроэнергию позволило подготовиться к осени и зиме и восстановить три ГВт энергогенерирующих мощностей. Сейчас Украине нужно восстановить уже восемь гигаватт после новых российских ударов.

Напомним, замминистра энергетики Светлана Гринчук заявила, что в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию. Сейчас этот вариант обсуждается, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко не исключил возможности повышения тарифа на электроэнергию для населения и отметил, что Кабмин изучает различные варианты финансирования ремонта поврежденных энергообъектов.

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