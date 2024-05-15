В ГП ИСС обратили внимание на особенности регистрации в Электронном кабинете окружных прокуратур и других субъектов, не имеющих ЕГРПОУ

Особенности регистрации Электронных кабинетов субъектов, не имеющих идентификационного кода юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, определяются совместным решением ГСА и соответствующего государственного органа, в сферу управления которого входят такие органы.

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» обратили внимание на особенности регистрации в электронном кабинете окружных прокуратур и других субъектов, не имеющих ЕГРПОУ.

Особенности регистрации Электронных кабинетов субъектов, не имеющих идентификационного кода юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, определяются совместным решением ГСА Украины и соответствующего государственного органа, в сферу управления которого входят такие органы, или ГСА Украины и такого субъекта в отсутствие его подчиненности.

В ГП ИСС отмечают, что перечень учреждений, в которых отсутствует код ЕГРПОУ, доступен по ссылке.

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