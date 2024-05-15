Практика судов
  1. В Украине

В ГП ИСС обратили внимание на особенности регистрации в Электронном кабинете окружных прокуратур и других субъектов, не имеющих ЕГРПОУ

14:50, 15 мая 2024
Особенности регистрации Электронных кабинетов субъектов, не имеющих идентификационного кода юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, определяются совместным решением ГСА и соответствующего государственного органа, в сферу управления которого входят такие органы.
В ГП ИСС обратили внимание на особенности регистрации в Электронном кабинете окружных прокуратур и других субъектов, не имеющих ЕГРПОУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» обратили внимание на особенности регистрации в электронном кабинете окружных прокуратур и других субъектов, не имеющих ЕГРПОУ.

Особенности регистрации Электронных кабинетов субъектов, не имеющих идентификационного кода юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, определяются совместным решением ГСА Украины и соответствующего государственного органа, в сферу управления которого входят такие органы, или ГСА Украины и такого субъекта в отсутствие его подчиненности.

В ГП ИСС отмечают, что перечень учреждений, в которых отсутствует код ЕГРПОУ, доступен по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина при пересечении границы предъявил справку ВЛК о непригодности с исключением из военного учета, но его не пропустили из-за реакции системы Гарт-1 – решившего Верховный Суд

Наличие или совпадение информации о лице в оперативных базах данных системы «Гарт-1» автоматизированно запрещает лицу право пересечения государственной границы, несмотря на справку ВЛК о непригодности – Верховный Суд.

Запрет пребывания в зале судебных заседаний не распространяется на потерпевшего – Верховный Суд

Законом установлен запрет присутствия в зале судебного разбирательства только свидетелей, которых суд не допрашивал.

ВСП не нашел признаков вмешательства в запросе НАБУ о количестве отработанных судьей Верховного Суда Виктором Пророком дней и оснований его отсутствия на работе

НАБУ поинтересовалось, какое количество рабочих дней судья Виктор Пророк не находился на рабочем месте и попросил предоставить приказ или распоряжение, на основании которого Виктор Пророк отлучается от работы – ВСП рассмотрел его жалобу.

В электронный кабинет в ЕСИТС будут мгновенно направляться документы исполнительного производства – реализована новая функция

Сторона процесса будет видеть в своем электронном кабинете документы исполнительного производства и будет считаться соответствующим образом уведомленной о вынесении исполнителем постановления.

Депутаты предлагают упростить для ВККС возможность привлекать средства международной технической помощи и заниматься бюджетом Национальной школы судей

Народные депутаты во главе с Денисом Масловым внесли законопроект, позволяющий Высшей квалификационной комиссии судей получать финансирование от международных партнеров.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду