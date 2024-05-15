На Буковине разоблачили производство, где готовили специи в бетоносмесителе

На подпольном цехе производили в больших объемах кофе, еду быстрого приготовления и специи.

В Черновицкой области разоблачили группу лиц, которые организовали подпольный цех по изготовлению пищевых продуктов под известными брендами. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

В ходе досудебного расследования БЭБ установило, что шесть жителей Черновицкой области без всяких разрешительных документов производят в антисанитарных условиях и продают в больших объемах кофе, еду быстрого приготовления и специи.

В ходе санкционированных обысков детективы изъяли линии для производства желатина, специй, перца, кофе, упаковочные станки для обработки упаковки, компрессоры, а также бетоносмеситель, который использовался для замешивания специй.

Кроме того, были изъяты рулонные ленты и упаковки для фасовки фальсифицированной продукции под известными брендами, черновые записи, денежные средства, мобильные телефоны, автомобиль и квитанции, подтверждающие продажу фальсифицированной продукции.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины. Также были назначены судебные экспертизы.

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