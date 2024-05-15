На Буковині викрили виробництво, де готували спеції у бетонозмішувачі

На підпільному цеху виробляли у великих обсягах каву, їжу швидкого приготування та спеції.

У Чернівецькій області викрили групу осіб, які організували підпільний цех з виготовлення харчових продуктів під відомими брендами. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Під час досудового розслідування БЕБ встановило, що шестеро мешканців Чернівецької області без жодних дозвільних документів виробляють в антисанітарних умовах й продають у великих обсягах каву, їжу швидкого приготування та спеції.

Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили лінії для виробництва желатину, спецій, перцю, кави, пакувальні станки для обробки упаковки, компресори, а також бетонозмішувач, який використовувався для замішування спецій.

Крім того, були вилучені рулонні стрічки та упаковки для фасування фальсифікованої продукції під відомими брендами, чорнові записи, грошові кошти, мобільні телефони, автомобіль та квитанції, що підтверджують продаж фальсифікованої продукції.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 Кримінального Кодексу України. Також було призначено судові експертизи.

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