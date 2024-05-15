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19-річний курсант військової академії в Одесі загинув під час стрибка з парашутом: справу розслідує ДБР

14:45, 15 травня 2024
Експертиза має встановити, чи правильно був укладений парашут загиблого.
19-річний курсант військової академії в Одесі загинув під час стрибка з парашутом: справу розслідує ДБР
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19-річний курсант одеської Військової академії загинув під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом. Працівники ДБР розпочали досудове розслідування трагедії

Як повідомляє Держбюро розслідувань, трагедія трапилася 14 травня 2024 року на базі одного з українських аеродромів.

Тренувальний стрибок курсант 2 курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив на висоті 600 метрів.

За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута. Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися.

19-річний хлопець загинув одразу на місці події.

Слідство перевірятиме, чи відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, дотримання правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків, експертиза встановить чи був правильно укладений парашут. Це вже був 12-й стрибок юнака за період навчання.

Попередня кваліфікація правопорушення: недбале ставлення до військової служби, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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