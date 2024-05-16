Держпраці роз’яснила особливості надання відпусток працівникам віком до 18 років

Працівники, що не досягли 18 років, користуються правом на щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило особливості надання відпусток працівникам віком до 18 років.

Так, працівники, які не досягли 18 років, користуються правом на щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день.

Додаткові пільги з надання відпусток неповнолітнім працівникам передбачено ст. 195 КЗпП України. Працівникам, які не досягли 18 років, щорічні відпустки надаються у слушний для них час. У перший рік роботи відпустку повної тривалості може бути надано за заявою працівника до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на цьому підприємстві.

У зв’язку з цим під час складання графіка надання відпусток працедавець насамперед враховує побажання неповнолітніх працівників. А якщо такого працівника прийнято на підприємство після затвердження графіка відпусток на поточний рік, то час надання відпустки за перший робочий рік (з урахуванням побажань неповнолітнього) встановлюється шляхом доповнення графіка відпусток.

Згідно з ч. 5 ст. 80 КЗпП України і ч. 5 ст. 11 Закону про відпустки забороняється ненадання щорічної відпустки неповнолітнім працівникам впродовж робочого року.

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