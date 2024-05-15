19-летний курсант военной академии в Одессе погиб во время прыжка с парашютом: дело расследует ГБР

Экспертиза должна установить, правильно ли был заключен парашют погибшего.

19-летний курсант одесской Военной академии погиб во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом. Сотрудники ГБР начали досудебное расследование трагедии

Как сообщает Госбюро расследований, трагедия произошла 14 мая 2024 года на базе одного из украинских аэродромов.

Тренировочный скачок курсант 2 курса факультета подготовки специалистов Военной разведки и Сил специальных операций совершил на высоте 600 метров.

По предварительной информации, стабилизационный парашют зацепился за вертолет, повредился и обмотался вокруг ноги курсанта, а также помешал открытию основного парашюта. Юношу начало вращать в воздухе, а запасной парашют не успел полностью раскрыться.

19-летний парень погиб на месте происшествия.

Следствие будет проверять, происходила ли надлежащая подготовка и инструктаж курсантов во время полетов, соблюдение правил во время проведения учебно-тренировочных прыжков, экспертиза установит правильно ли был заключен парашют. Это уже был 12-й скачок юноши за период обучения.

Предварительная квалификация правонарушения: небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

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