У ДП ІСС звернули увагу на особливості реєстрації в Електронному кабінеті окружних прокуратур та інших суб’єктів, які не мають ЄДРПОУ

Особливості реєстрації Електронних кабінетів суб’єктів, які не мають ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, визначаються спільним рішенням ДСА та відповідного державного органу, до сфери управління якого входять такі органи.

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» звернули увагу на особливості реєстрації в електронному кабінеті окружних прокуратур та інших суб’єктів, які не мають ЄДРПОУ.

Особливості реєстрації Електронних кабінетів суб’єктів, які не мають ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, визначаються спільним рішенням ДСА України та відповідного державного органу, до сфери управління якого входять такі органи, або ДСА України та такого суб’єкта за відсутності його підпорядкованості.

У ДП ІСС зазначають, що переліку установ, у яких відсутній код ЄДРПОУ, доступний за посиланням.

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