Украина пытается уговорить США отменить запрет на использование американского оружия для ударов по рф, — СМИ

Украинские парламентарии находятся в Вашингтоне, чтобы получить помощь Конгрессу в отмене запрета.

Фото: defence-ua.com

Украина прилагает новые усилия, чтобы заставить Соединенные Штаты Америки отменить запрет на использование оружия американского производства для поражения целей на территории рф. Об этом сообщает Politico.

Как отмечается, Украина в течение нескольких недель наблюдала, как россияне концентрируют силы у границы, но не имела возможности использовать предоставленное США оружие для нанесения превентивного удара.

На этой неделе в Вашингтоне находится группа украинских парламентариев, желающих заручиться поддержкой Конгресса по этому вопросу.

«Главная проблема сейчас — это политика Белого дома по ограничению наших возможностей наносить удары по военным объектам внутри рф», – сказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Однако два американских чиновника подтвердили, что политика администрации Байдена не изменилась.

В частности, один из них заявил, что помощь оказывается «для обороны, а не для наступательных операций на российской территории».

Напомним, США не поощряют и не поддерживают удары Украины за пределами ее территории, - Госдепартамент США.

Кроме того, МЭА предупреждает, что атаки украинских дронов по российским НПЗ могут подорвать рынок дизельного топлива.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на призыв США не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что не видит причины для такого действия. Он отметил, что бомбардировки и пожары на таких объектах могут повлиять на российский энергетический рынок, а не на мировой.

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