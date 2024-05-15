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Україна намагається вмовити США скасувати заборону на використання американської зброї для ударів по рф, — ЗМІ

12:49, 15 травня 2024
Українські парламентарі перебувають у Вашингтоні, щоб отримати допомогу Конгресу у скасуванні заборони.
Україна намагається вмовити США скасувати заборону на використання американської зброї для ударів по рф, — ЗМІ
Фото: defence-ua.com
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Україна докладає нових зусиль, щоб змусити Сполучені Штати Америки скасувати заборону на використання зброї американського виробництва для ураження цілей на території рф. Про це повідомляє Politico.

Як зазначається, Україна протягом кількох тижнів спостерігала, як росіяни концентрують сили біля кордону, але не мала змоги використати надану США зброю для нанесення превентивного удару

Цього тижня у Вашингтоні перебуває група українських парламентарів, які хочуть заручитись підтримкою Конгресу з цього питання.

«Головна проблема зараз — це політика Білого дому щодо обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об'єктах усередині росії», – сказав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Однак два американські чиновники підтвердили, що політика адміністрації Байдена не змінилася.

Зокрема, один з них заявив, що допомога надається «для оборони, а не для наступальних операцій на російській території».

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