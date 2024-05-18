Зеленский: Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас, тогда как Запад хочет, чтобы война закончилась

Президент призвал Китай принять участие в Саммите мира в Швейцарии, поскольку, по его словам, это одна из стран, оказывающих влияние на рф.

Президент Владимир Зеленский выразил критику по поводу позиции западных стран, запрещающих использование вооружения для ударов по территории рф. Он считает, что Запад боится поражения в войне рф и не хочет, чтобы проиграла Украина. Об этом он сказал в интервью AFP.

Зеленский отверг призыв своего французского коллеги Эммануэля Макрона по поводу олимпийского перемирия во время Летних игр в Париже. Украинский лидер считает, что это может стать преимуществом для Москвы, позволяя ей передвигать войска и артиллерию.

По его словам, у Украины и ее западных союзников есть "одинаковые ценности", но часто "разные взгляды", в частности относительно того, как может выглядеть конец конфликта.

"Мы находимся в абсурдной ситуации, когда Запад боится, что рф проиграет войну. И не хочет, чтобы Украина ее проиграла", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, все хотят найти какую-нибудь модель, чтобы война быстрее закончилась

Президент также призвал Китай и другие развитые страны мира присоединиться к Саммиту мира, который состоится в следующем месяце в Швейцарии.

По его словам, такие глобальные игроки, как Китай, оказывают влияние на рф.

"Чем больше таких стран будет на нашей стороне, на стороне окончания войны, я бы сказал, тем больше рф придется двигаться и считаться", - добавил Президент.

"Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас", тогда как "Запад хочет, чтобы война закончилась. Точка. Как можно скорее. И для них это справедливый мир", - заявил Зеленский.

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