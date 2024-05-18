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Зеленский: Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас, тогда как Запад хочет, чтобы война закончилась

13:11, 18 мая 2024
Президент призвал Китай принять участие в Саммите мира в Швейцарии, поскольку, по его словам, это одна из стран, оказывающих влияние на рф.
Зеленский: Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас, тогда как Запад хочет, чтобы война закончилась
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Президент Владимир Зеленский выразил критику по поводу позиции западных стран, запрещающих использование вооружения для ударов по территории рф. Он считает, что Запад боится поражения в войне рф и не хочет, чтобы проиграла Украина. Об этом он сказал в интервью AFP.

Зеленский отверг призыв своего французского коллеги Эммануэля Макрона по поводу олимпийского перемирия во время Летних игр в Париже. Украинский лидер считает, что это может стать преимуществом для Москвы, позволяя ей передвигать войска и артиллерию.

По его словам, у Украины и ее западных союзников есть "одинаковые ценности", но часто "разные взгляды", в частности относительно того, как может выглядеть конец конфликта.

"Мы находимся в абсурдной ситуации, когда Запад боится, что рф проиграет войну. И не хочет, чтобы Украина ее проиграла", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, все хотят найти какую-нибудь модель, чтобы война быстрее закончилась

Президент также призвал Китай и другие развитые страны мира присоединиться к Саммиту мира, который состоится в следующем месяце в Швейцарии.

По его словам, такие глобальные игроки, как Китай, оказывают влияние на рф.

"Чем больше таких стран будет на нашей стороне, на стороне окончания войны, я бы сказал, тем больше рф придется двигаться и считаться", - добавил Президент.

"Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас", тогда как "Запад хочет, чтобы война закончилась. Точка. Как можно скорее. И для них это справедливый мир", - заявил Зеленский.

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