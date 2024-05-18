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Зеленський: Ми хочемо, щоб війна закінчилась справедливим миром для нас, тоді як Захід хоче, щоб війна закінчилася

13:11, 18 травня 2024
Президент закликав Китай взяти участь у Саміті миру в Швейцарії, оскільки, за його словами, це одна з країн, які мають вплив на рф.
Зеленський: Ми хочемо, щоб війна закінчилась справедливим миром для нас, тоді як Захід хоче, щоб війна закінчилася
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Президент Володимир Зеленський висловив критику щодо позиції західних країн, які забороняють використання озброєння для ударів по території рф. Він вважає, що Захід боїться поразки у війні рф і не хоче, щоб програла Україна. Про це він сказав в інтерв’ю AFP.

Зеленський відкинув заклик свого французького колеги Еммануеля Макрона щодо олімпійського перемир'я під час Літніх ігор у Парижі. Український лідер вважає, що це може стати перевагою для москви, дозволяючи їй пересувати війська та артилерію.

За його словами, Україна та її західні союзники мають "однакові цінності", але часто "різні погляди", зокрема щодо того, як може виглядати кінець конфлікту.

"Ми знаходимося в абсурдній ситуації, коли Захід боїться, що рф програє війну. І не хоче, щоб Україна її програла", — сказав Зеленський.

За словами Зеленського, всі хочуть знайти якусь модель, щоб війна швидше закінчилася

Президент також закликав Китай і інші розвинені країни світу приєднатися до Саміту миру, що відбудеться наступного місяця у Швейцарії.

За його словами, такі глобальні гравці як Китай мають вплив на рф. 

"Чим більше таких країн буде на нашому боці, на боці закінчення війни, я б сказав, то більше рф доведеться рухатися і рахуватися", - додав Президент.

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася справедливим миром для нас", тоді як "Захід хоче, щоб війна закінчилася. Крапка. Якомога швидше. І для них це справедливий мир", - заявив Зеленський.

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