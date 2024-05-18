Стало відомо, скільки Україні потрібно винищувачів та скільки вона має ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна потребує понад 100 літаків, щоби протистояти російській авіації. Також наразі Україна має лише чверть необхідних засобів ППО. Про це він заявив в інтерв’ю AFP.
"Сьогодні ми маємо приблизно 25% того, що нам потрібно для захисту України. Я говорю про протиповітряну оборону", - сказав Зеленський.
За його словами, рф на сьогоднішній день має перевагу в повітрі, що обмежує можливості України з захисту міст та лінії фронту.
Україна потребує сучасні винищувачі для паритету з рф, підкреслив Зеленський.
"Щоб рф не мала переваги в повітрі, у нашому флоті має бути 120-130 сучасних літаків... щоб захистити небо від трьохсот російських літаків", - заявив глава держави.
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