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Стало відомо, скільки Україні потрібно винищувачів та скільки вона має ППО

21:20, 18 травня 2024
У нас має бути 120-130 сучасних літаків, щоб захистити небо від трьохсот російських літаків, - сказав Президент Володимир Зеленський.
Стало відомо, скільки Україні потрібно винищувачів та скільки вона має ППО
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна потребує понад 100 літаків, щоби протистояти російській авіації. Також наразі Україна має лише чверть необхідних засобів ППО. Про це він заявив в інтерв’ю AFP.

"Сьогодні ми маємо приблизно 25% того, що нам потрібно для захисту України. Я говорю про протиповітряну оборону", - сказав Зеленський. 

За його словами, рф на сьогоднішній день має перевагу в повітрі, що обмежує можливості України з захисту міст та лінії фронту.

Україна потребує сучасні винищувачі для паритету з рф, підкреслив Зеленський.

"Щоб рф не мала переваги в повітрі, у нашому флоті має бути 120-130 сучасних літаків... щоб захистити небо від трьохсот російських літаків", - заявив глава держави. 

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