Стало известно, сколько Украине нужно истребителей и сколько она имеет ПВО

У нас должно быть 120-130 современных самолетов, чтобы защитить небо от трехсот российских самолетов, – сказал Президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна нуждается в более чем 100 самолетах, чтобы противостоять российской авиации. Также Украина имеет только четверть необходимых средств ПВО. Об этом он заявил в интервью AFP.

"Сегодня у нас примерно 25% того, что нам нужно для защиты Украины. Я говорю о противовоздушной обороне", - сказал Зеленский.

По его словам, рф на сегодняшний день имеет преимущество в воздухе, что ограничивает возможности Украины по защите городов и линии фронта.

Украина нуждается в современных истребителях для паритета из рф, подчеркнул Зеленский.

"Чтобы рф не имела преимущества в воздухе, в нашем флоте должно быть 120-130 современных самолетов... чтобы защитить небо от трехсот российских самолетов", - заявил глава государства.

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