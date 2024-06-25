У Торецьку збираються провести примусову евакуацію

Причиною є те, що російські війська знаходяться дуже близько до міста.

У Торецьку Донецької області планують провести примусову евакуацію. Про це заявив глава ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.



За його словами, евакуація необхідна, оскільки російські війська перебувають дуже близько до міста і воно постійно під обстрілами.

"Зараз буде тривати евакуація в дуже примусовому способі з міста Торецьк, тому що ворог знаходиться дуже близько до міста", - сказав Філашкін. З інших міст області, які знаходяться близько до фронту, евакуація триває, зазначив очільник ОВА.

"Дуже велика кількість людей, на прикладі міста Торецьк, виїжджають на добу. На позавчора там знаходилось близько 6 тисяч людей, зараз - 5,5 тисяч. З кожним днем люди з Торецька виїжджають", - розповів Філашкін.

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