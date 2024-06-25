Практика судів
  1. В Україні

У Торецьку збираються провести примусову евакуацію

07:40, 25 червня 2024
Причиною є те, що російські війська знаходяться дуже близько до міста.
У Торецьку збираються провести примусову евакуацію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Торецьку Донецької області планують провести примусову евакуацію. Про це заявив глава ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

За його словами, евакуація необхідна, оскільки російські війська перебувають дуже близько до міста і воно постійно під обстрілами.

"Зараз буде тривати евакуація в дуже примусовому способі з міста Торецьк, тому що ворог знаходиться дуже близько до міста", - сказав Філашкін. З інших міст області, які знаходяться близько до фронту, евакуація триває, зазначив очільник ОВА.

"Дуже велика кількість людей, на прикладі міста Торецьк, виїжджають на добу. На позавчора там знаходилось близько 6 тисяч людей, зараз - 5,5 тисяч. З кожним днем люди з Торецька виїжджають", - розповів Філашкін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водій керував автомобілем напідпитку, але повідомив суду, що керував Mitsubishi не він, а автопілот: що вирішив суд

Поліція та суд хоч і послухали про технічні характеристики сучасних автомобілів, але не повірили водію.

Засуджених, які не відбули покарання внаслідок збройної агресії і тимчасової окупації звільнять від подальшого відбуття покарання – Комітет рекомендував законопроект

Також пропонується виключити з КПК статтю 615-1 «Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану» та натомість доповнити КПК новим розділом щодо особливостей досудового розслідування та судового провадження, здійснення яких унеможливлено внаслідок збройної агресії і тимчасової окупації.

Для того, щоб навчання не перетворилося на інструмент уникнення мобілізації, – МОН роз’яснило нові правила вступу до аспірантури

Вступ в аспірантуру здійснюватиметься виключно за державним замовленням: МОН опублікувало роз’яснення щодо оновлених правил вступу до аспірантури у 2024 році.

МОН змінює правила вступу на аспірантуру у 2024 році – вступити на контракт можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку

До аспірантури вступити на контракт можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку.

У вихідні дні сайт ВККС разом з усіма системами та реєстрами працювати не буде – ВККС

Проблеми виникли через поганий стан енергосистеми країни.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео