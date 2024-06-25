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Особливості охорони праці жінок: яка гранично допустима норма перенесення вантажу

07:58, 25 червня 2024
У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки.
Особливості охорони праці жінок: яка гранично допустима норма перенесення вантажу
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Державна служба з питань праці пояснює, які встановлено гранично допустимі норми підіймання і переміщення вантажів для жінок.

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.1993 № 241.

Так, при підійманні і переміщенні вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину) гранично допустима маса вантажу не повинна перевищувати 10 кг; при підійманні і переміщенні вантажів постійно протягом робочої зміни – 7 кг.

Сумарна маса вантажу, який переміщується жінкою протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати:

  • з робочої поверхні – 350 кг;
  • з підлоги – 175 кг.

У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки.

Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень конвеєра, стола, верстата.

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