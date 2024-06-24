До комюніке Саміту миру приєдналася ще одна африканська країна, - Зеленський

Малаві приєдналася до комюніке за підсумками Саміту миру.

Фото: ОП

До рішення Саміту миру, який 15-16 червня відбувся у Швейцарії, долучилась африканська країна Малаві. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, кількість миролюбних держав, які приєднуються до глобальних зусиль щодо відновлення правопорядку на основі Статуту ООН, зростає.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує роботу над втіленням формули миру в життя та посиленням підтримки комюніке саміту миру, а також над досягненням справедливого миру.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Барбадос і Республіка Маршаллові Острови приєдналися до комюніке Саміту миру.

Також Антигуа і Барбуда доєдналася до комюніке Глобального саміту миру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.