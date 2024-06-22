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До комюніке Саміту миру приєдналися ще дві країни, — Зеленський

16:17, 22 червня 2024
Володимир Зеленський зазначив, що глобальна підтримка Формули миру, а отже Статуту ООН продовжує зростати.
До комюніке Саміту миру приєдналися ще дві країни, — Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ще дві країни — Барбадос і Республіка Маршаллові Острови — приєдналися до комюніке Саміту миру. Про це Глава держави повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке після інавгураційного Саміту миру. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб їх кількість зростала», — відзначив Президент.

За його словами, глобальна підтримка Формули миру, а отже Статут ООН продовжує зростати. На цьому шляху кожен голос однаково важливий і значущий.

«Ми цінуємо наших партнерів з острівних держав і закликаємо всіх приєднатися до нас у розробці бачення справедливого миру для України та всіх країн світу. Кожен може зробити свій внесок», — наголосив Зеленський.

Він додав, що розраховує на спільну роботу з острівними державами над такими питаннями, як екологічна та продовольча безпека.

Раніше Антигуа і Барбуда доєдналася до комюніке Глобального саміту миру.

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