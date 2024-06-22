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На Одещині чоловік вкрав сусідських нутрій, щоб не витрачатися на продукти

23:59, 22 червня 2024
Суд призначив чоловіку покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років з іспитовим терміном три роки.
На Одещині чоловік вкрав сусідських нутрій, щоб не витрачатися на продукти
Ілюстрація, джерело фото: freepik
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На Одещині суд покарав крадія нутрій в одному із сіл Березівського району. Як повідомили у поліції, подія сталася у березні поточного року.

Виявивши відсутність нутрій на городі у розпліднику, власниця звернулася в поліцію.

За кілька годин поліцейські встановили, що до зникнення тварин причетний чоловік, який живе поряд.

«Він запросив до себе на застілля гостей, а коли частування на столі закінчилося, вирішив не витрачатися на продукти і пішов до сусідки на город та викрав трьох нутрій вагою приблизно п’ять кілограмів кожна.

Вдома зловмисник забив тварин, приготував та пригостив своїх товаришів», - пишуть у поліції.

Як повідомляється, своїми протиправними діями чоловік спричинив сусідці матеріальну шкоду у сумі більше двох тисяч гривень. У скоєному він зізнався та відшкодував жінці завданий збиток.

 «Зібравши достатньо доказів, ми під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення у таємному викрадені чужого майна, тобто крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт був скерований до суду, який, дослідивши отримані докази, визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком три роки», - розповів слідчий.

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