На Рівненщині покарали молодика, який купив BMW за фальшиві долари

Неодноразово судимий чоловік купив автомобіль BMW, за який віддав фальшиві гроші.

Житель Рівненщини 5 років проведе за ґратами за те, що розплатився за автомобіль підробленими доларами. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Доведено, що 23-річний, раніше неодноразово судимий чоловік, у січні 2023 року купив автомобіль BMW, за який заплатив 1550 доларів США. Втім, розрахувався він підробленими 50-доларовими купюрами, які не відповідали аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни-виробника за лінійними розмірами, способами друку та елементами захисту.

Ці гроші він отримав від свого «напарника», йому ж пізніше передав і автівку.

Зловмисник наразі перебуває під вартою, свою вину в інкримінованих злочинах він визнав у повному обсязі.

Рішення суду ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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