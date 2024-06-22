На Івано-Франківщині під час купання на водоймі потонув 17-річний хлопець

Пошуки підлітка, який зник з поля зору під час купання на водоймі у Коломийському районі, тривали з 20 червня.

У Івано-Франківській області водолази виявили тіло 17-річного хлопця, який зник на річці Черемош.

Як повідомили у ДСНС України, пошуки підлітка, який зник з поля зору під час купання на водоймі у Коломийському районі, тривали з 20 червня. До пошуків були залучені працівники поліції та місцеве населення. Також був залучений БПЛА.

У суботу, 22 червня, водолази ДСНС виявили тіло хлопця у річці.

Його передали працівникам поліції.

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