На Ивано-Франковщине во время купания на водоеме утонул 17-летний парень

Поиски подростка, который пропал из виду во время купания на водоеме в Коломыйском районе, продолжались с 20 июня.

В Ивано-Франковской области водолазы обнаружили тело 17-летнего парня, который пропал на реке Черемош.

Как сообщили в ГСЧС Украины, поиски подростка, который пропал из виду во время купания на водоеме в Коломыйском районе, продолжались с 20 июня. К поискам были привлечены полицейские и местное население. Также был привлечен БПЛА.

В субботу, 22 июня, водолазы ГСЧС обнаружили тело парня в реке.

Его передали сотрудникам полиции.

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