В Киеве только 4% домов, которым не отключают свет во время действия графиков, – ДТЭК

В ДТЭК рассказали, что если в октябре 2022 года таких домов было 12% от общего количества, то теперь 4%.

Количество многоэтажек, которые не отключаются от сети во время действия графиков, уменьшилось в три раза. Теперь таких домов в столице всего 4% от общего количества. Об этом сообщили в ДТЭК.

Там отметили, что вместе с местными властями провели большую техническую работу по оптимизации схемы питания критической инфраструктуры и создали новые схемы поставки света для жилых домов.

В ДТЭК рассказали, что если в октябре 2022 года таких домов было 1 497 или 12% от общего количества, то теперь таких домов только 510 или 4%.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в настоящее время в каждой области происходит процесс обновления перечня объектов критически важной инфраструктуры с гарантированным электроснабжением. Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.

Также он отметил, что перечень объектов критической инфраструктуры с гарантированным электроснабжением предлагается разделить по сезонам – на летний и зимний.

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