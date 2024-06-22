У Києві лише 4% будинків, яким не відключають світло під час дії графіків, – ДТЕК

У ДТЕК розповіли, що якщо у жовтні 2022 року таких будинків було 12% від загальної кількості, то тепер 4%.

Кількість багатоповерхівок, які не відключаються від мережі під час дії графіків, зменшилась втричі. Тепер таких будинків у столиці лише 4% від загальної кількості. Про це повідомили у ДТЕК.

Там зазначили, що разом з місцевою владою провели велику технічну роботу з оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури, і створили нові схеми постачання світла для житлових будинків.

У ДТЕК розповіли, що якщо у жовтні 2022 року таких будинків було 1 497 або 12% від загальної кількості, то тепер таких будинків лише 510, або ж 4%.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що наразі у кожній області відбувається процес оновлення переліку об’єктів критично важливої інфраструктури з гарантованим електропостачанням. Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

Також він зазначив, що перелік об’єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням пропонується розділити за сезонами – на літній та зимовий.

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