В Ровенской области наказали молодого человека, который купил BMW за фальшивые доллары

Неоднократно судимый мужчина купил автомобиль BMW, за который отдал фальшивые деньги.

Житель Ровенщины 5 лет проведет за решеткой за то, что расплатился за автомобиль поддельными долларами. Об этом сообщает областная прокуратура.

Доказано, что 23-летний ранее неоднократно судимый мужчина в январе 2023 года купил автомобиль BMW, за который заплатил 1550 долларов США. Впрочем, рассчитался он поддельными 50-долларовыми купюрами, не соответствовавшими аналогичным банкнотам, находящимся в официальном обращении на территории страны-производителя по линейным размерам, способам печати и элементам защиты.

Эти деньги он получил от своего напарника, ему же позже передал и автомобиль.

Злоумышленник находится под стражей, свою вину в инкриминируемых преступлениях он признал в полном объеме.

Решение суда еще не вступило в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.