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На Одесщине мужчина украл соседских нутрий, чтобы не тратиться на продукты

23:59, 22 июня 2024
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком три года.
На Одесщине мужчина украл соседских нутрий, чтобы не тратиться на продукты
Иллюстрация, источник фото: freepik
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На Одесщине суд наказал вора нутрий в одном из сел Березовского района. Как сообщили в полиции, событие произошло в марте этого года.

Обнаружив отсутствие нутрий на огороде в питомнике, владелица обратилась в полицию.

Через несколько часов полицейские установили, что к исчезновению животных причастен живущий рядом мужчина.

«Он пригласил к себе на застолье гостей, а когда угощение на столе закончилось, решил не тратиться на продукты и пошел к соседке на огород и похитил трех нутрий весом около пяти килограммов каждая.

Дома злоумышленник забил животных, приготовил и угостил своих товарищей», – пишут в полиции.

Как сообщается, своими противоправными действиями мужчина нанес соседке материальный ущерб в сумме более двух тысяч гривен. В содеянном он признался и возместил женщине нанесенный ущерб.

 «Собрав достаточно доказательств, мы под процессуальным руководством Березовской окружной прокуратуры выдвинули фигуранту обвинения в тайном похищении чужого имущества, то есть краже, совершенной в условиях военного положения, по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт был направлен в суд, который, исследовав полученные доказательства, признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком три года», - рассказал следователь.

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