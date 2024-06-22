К коммюнике Саммита мира присоединились еще две страны, — Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что глобальная поддержка Формулы мира, а значит, Устава ООН продолжает расти.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что еще две страны - Барбадос и Республика Маршалловы Острова - присоединились к коммюнике Саммита мира. Об этом Глава государства сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Это уже пятая и шестая новые подписи под коммюнике после инаугурационного Саммита мира. Мы продолжаем работать над тем, чтобы их количество росло», – отметил Президент.

По его словам, глобальная поддержка Формулы мира, а значит, Устав ООН продолжает расти. На этом пути каждый голос одинаково важен и значителен.

«Мы ценим наших партнеров из островных государств и призываем всех присоединиться к нам в разработке видения справедливого мира для Украины и всех стран мира. Каждый может внести свой вклад», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что рассчитывает на совместную работу с островными государствами над такими вопросами, как экологическая и продовольственная безопасность.

Ранее сообщалось, что Антигуа и Барбуда присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира.

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