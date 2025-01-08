Рада прийняла закон щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти

Документ створює умови для волонтерської діяльності серед учасників освітнього процесу у закладах освіти.

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У середу, 8 січня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти №11159. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Цей законопроект підтримало 298 депутатів.

Метою документу є створення умови для волонтерської діяльності серед учасників освітнього процесу у закладах освіти.

Кожному волонтеру надаватиметься документ, що засвідчує волонтерську діяльність із зазначенням напрямку. Також волонтер отримає право на зарахування волонтерської діяльності до свого проходження практики і отримати документ щодо кількості відпрацьованих годин.

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