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На Рівненщині молодик купив авто за фальшиві долари, а продав за справжні

21:45, 8 січня 2025
Молодику інкримінують збут фальшивої валюти та незаконне заволодіння автомобілем.
На Рівненщині молодик купив авто за фальшиві долари, а продав за справжні
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На Рівненщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Вараша, якому  інкримінують збут фальшивої валюти та незаконне заволодіння автомобілем. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Встановлено, що у січні 2023 року на той час 24-річний чоловік незаконно придбав, зберігав та передав своєму спільнику 1550 доларів США підробленими 50-доларовими банкнотами.

За ці «гроші» спільник купив у жителя Сарненщини автомобіль BMW, який передав обвинуваченому. Зловмисник кілька днів покористувався автівкою і продав її за 600 доларів США. Ці гроші він обміняв на гривні, які витратив на власний розсуд, легалізувавши незаконний прибуток.

Йому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Напарника молодика засудили ще торік. Йому призначили 5 років та 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна.

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