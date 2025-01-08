На Рівненщині молодик купив авто за фальшиві долари, а продав за справжні

Молодику інкримінують збут фальшивої валюти та незаконне заволодіння автомобілем.

На Рівненщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Вараша, якому інкримінують збут фальшивої валюти та незаконне заволодіння автомобілем. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Встановлено, що у січні 2023 року на той час 24-річний чоловік незаконно придбав, зберігав та передав своєму спільнику 1550 доларів США підробленими 50-доларовими банкнотами.

За ці «гроші» спільник купив у жителя Сарненщини автомобіль BMW, який передав обвинуваченому. Зловмисник кілька днів покористувався автівкою і продав її за 600 доларів США. Ці гроші він обміняв на гривні, які витратив на власний розсуд, легалізувавши незаконний прибуток.

Йому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Напарника молодика засудили ще торік. Йому призначили 5 років та 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна.

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