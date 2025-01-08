На Рівненщині молодик купив авто за фальшиві долари, а продав за справжні

На Рівненщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Вараша, якому інкримінують збут фальшивої валюти та незаконне заволодіння автомобілем. Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Встановлено, що у січні 2023 року на той час 24-річний чоловік незаконно придбав, зберігав та передав своєму спільнику 1550 доларів США підробленими 50-доларовими банкнотами.
За ці «гроші» спільник купив у жителя Сарненщини автомобіль BMW, який передав обвинуваченому. Зловмисник кілька днів покористувався автівкою і продав її за 600 доларів США. Ці гроші він обміняв на гривні, які витратив на власний розсуд, легалізувавши незаконний прибуток.
Йому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Напарника молодика засудили ще торік. Йому призначили 5 років та 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна.
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