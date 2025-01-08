В Ровенской области молодой человек купил авто за фальшивые доллары, а продал за настоящие

В Ровенской области направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Вараша, которому инкриминируют сбыт фальшивой валюты и незаконное завладение автомобилем. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Установлено, что в январе 2023 года 24-летний мужчина незаконно приобрел, хранил и передал своему сообщнику 1550 долларов США поддельными 50-долларовыми банкнотами.
За эти деньги сообщник купил у жителя Сарненщины автомобиль BMW, который передал обвиняемому. Злоумышленник несколько дней попользовался автомобилем и продал его за 600 долларов США. Эти деньги он обменял на гривны, которые потратил по своему усмотрению, легализовав незаконную прибыль.
Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напарника молодого человека осудили еще в прошлом году. Ему назначили 5 лет и 1 месяц лишения свободы с конфискацией имущества.
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