В Ровенской области молодой человек купил авто за фальшивые доллары, а продал за настоящие

Молодому человеку инкриминирует сбыт фальшивой валюты и незаконное завладение автомобилем.

В Ровенской области направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Вараша, которому инкриминируют сбыт фальшивой валюты и незаконное завладение автомобилем. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что в январе 2023 года 24-летний мужчина незаконно приобрел, хранил и передал своему сообщнику 1550 долларов США поддельными 50-долларовыми банкнотами.

За эти деньги сообщник купил у жителя Сарненщины автомобиль BMW, который передал обвиняемому. Злоумышленник несколько дней попользовался автомобилем и продал его за 600 долларов США. Эти деньги он обменял на гривны, которые потратил по своему усмотрению, легализовав незаконную прибыль.

Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напарника молодого человека осудили еще в прошлом году. Ему назначили 5 лет и 1 месяц лишения свободы с конфискацией имущества.

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