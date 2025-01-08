Рада принял закон о содействии развитию волонтерства среди соискателей образования

Документ создает условия для волонтерской деятельности среди участников образовательного процесса в учебных заведениях.

В среду, 8 января, Верховная Рада приняла в целом законопроект о содействии развитию волонтерства среди соискателей образования №11159. Об этом сообщила народная депутат Ирина Геращенко.

Этот законопроект поддержали 298 депутатов.

Целью документа является создание условия для волонтерской деятельности среди участников образовательного процесса в учебных заведениях.

Каждому волонтеру будет предоставляться документ, удостоверяющий волонтерскую деятельность с указанием направления.

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