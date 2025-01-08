Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Рада принял закон о содействии развитию волонтерства среди соискателей образования

12:54, 8 января 2025
Документ создает условия для волонтерской деятельности среди участников образовательного процесса в учебных заведениях.
Рада принял закон о содействии развитию волонтерства среди соискателей образования
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 8 января, Верховная Рада приняла в целом законопроект о содействии развитию волонтерства среди соискателей образования №11159. Об этом сообщила народная депутат Ирина Геращенко.

Этот законопроект поддержали 298 депутатов.

Целью документа является создание условия для волонтерской деятельности среди участников образовательного процесса в учебных заведениях.

Каждому волонтеру будет предоставляться документ, удостоверяющий волонтерскую деятельность с указанием направления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект Вениславского о расширении данных, относящихся к государственной тайне

Одобренный за основу законопроект несколько сбивчиво предлагает отнести к государственной тайне данные о формировании материально-технического резерва, кроме данных об использовании средств на закупки.

Парламент принял закон, обязывающий ректоров содействовать студенческому волонтерству

Руководителям учебных заведений нужно будет способствовать студентам-волонтерам в свободное от занятий время.

Владимир Зеленский подписал закон об отмене института совещательной комнаты в судах

Институт совещательной комнаты отменили в гражданском, хозяйственном и административном процессах.

IQ-тест на должности судей ВАКС – как и почему случилось так, что в конкурсе осталось менее двух кандидатов на одну вакантную должность судьи

Верховная Рада и ВККС слишком идеализировали процедуру тестирования на когнитивные способности, а также опрометчиво доверились внешним советникам – пришлось спасать хотя бы конкурс в апелляционные суды.

Парламент рассмотрит законопроект о новых размерах штрафов в случае совершения правонарушения на рынке природного газа

Законопроект в финальной версии предусматривает установить новые размеры штрафов, налагаемых регулятором в случае совершения правонарушения на рынке природного газа на субъектов этого рынка.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео