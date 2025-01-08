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Парламент прийняв закон, що зобов'язує ректорів сприяти студентському волонтерству

13:16, 8 січня 2025
Очільникам закладів освіти потрібно буде сприяти студентам-волонтерам у вільний від занять час.
Парламент прийняв закон, що зобов'язує ректорів сприяти студентському волонтерству
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Керівники закладів освіти різних рівнів повинні будуть сприяти здійсненню волонтерської діяльності, підвищенню її суспільного престижу, розвитку, підтримці та заохоченню такої діяльності серед учасників освітнього процесу закладу освіти у вільний від занять час. Це передбачає прийнятий 8 січня в цілому закон щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності серед здобувачів освіти (законопроект 11159).

Також передбачається зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до практики в разі її відповідності освітній програмі закладу освіти за згодою закладу освіти.

Метою є адаптація законодавства України до права Європейського Союзу в частині визнання результатів волонтерської діяльності, розвиток культури соціальної відповідальності в суспільстві, особливо серед дітей та молоді, та збільшення частки суспільства, охопленої волонтерством.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України закон університет студенти освіта волонтери

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