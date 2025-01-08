Парламент прийняв закон, що зобов'язує ректорів сприяти студентському волонтерству

Очільникам закладів освіти потрібно буде сприяти студентам-волонтерам у вільний від занять час.

Керівники закладів освіти різних рівнів повинні будуть сприяти здійсненню волонтерської діяльності, підвищенню її суспільного престижу, розвитку, підтримці та заохоченню такої діяльності серед учасників освітнього процесу закладу освіти у вільний від занять час. Це передбачає прийнятий 8 січня в цілому закон щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності серед здобувачів освіти (законопроект 11159).

Також передбачається зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до практики в разі її відповідності освітній програмі закладу освіти за згодою закладу освіти.

Метою є адаптація законодавства України до права Європейського Союзу в частині визнання результатів волонтерської діяльності, розвиток культури соціальної відповідальності в суспільстві, особливо серед дітей та молоді, та збільшення частки суспільства, охопленої волонтерством.

Автор: Наталя Мамченко

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