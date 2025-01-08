Верховна Рада схвалила законопроект Веніславського щодо розширення даних, які відносяться до державної таємниці

Схвалений за основу законопроект дещо плутано пропонує віднести до державної таємниці дані про формування матеріально-технічного резерву, крім даних про використання коштів на закупівлі.

Верховна Рада 8 січня прийняла в першому читанні законопроект, який вніс член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський, про внесення змін до статті 8 Закону України «Про державну таємницю» №11394.

У жовтні проект було відправлено на повторне перше читання, і 18 грудня доопрацьовано Комітетом з нацбезпеки.

Так, пропонується внести зміни до статті 8 Закону України «Про державну таємницю», а саме встановити, що до державної таємниці відноситься також інформація:

про організацію, стан, планування та здійснення заходів із захисту та забезпечення безпеки і стійкості об’єктів критичної інфраструктури (крім інформації про використання коштів на закупівлі товарів, робіт та послуг, зокрема, інформації про ціну товарів, робіт, послуг, проектної документації, документів, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва, за виключенням інформації про здійснення закупівель за закритими закупівлями відповідно до вимог Закону України «Про оборонні закупівлі»);

про створення матеріально-технічного резерву для реагування на кризові ситуації та ліквідації їх наслідків на об’єктах критичної інфраструктури (крім інформації про використання коштів на закупівлі товарів, робіт та послуг, зокрема, інформації про ціну товарів, робіт, послуг, проектної документації, документів, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва, за виключенням інформації про здійснення закупівель за закритими закупівлями відповідно до вимог Закону «Про оборонні закупівлі»).

Як відмітили у ГНЕУ ВР, пропоноване уточнення викликає зауваження з точки зору значного лексичного навантаження. Таке велике за обсягом формулювання, в якому наявні сполучники «крім», «зокрема», «за виключенням», не відповідає принципу юридичної визначеності, що передбачає однозначність та зрозумілість правової норми з метою її належного застосування.

Нагадаємо, що до критичної інфраструктури належить велике коло обʼєктів, від судів до деяких медіа.

Автор: Наталя Мамченко

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