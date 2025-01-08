Суд покарав колишнього військовослужбовця та його спільників за жорстоке вбивство сім’ї з Києва

Колишнього військовослужбовця і двох цивільних засуджено до довічного ув'язнення за вбивство сім'ї.

Фото: ОГП

Трьох учасників банди, які у травні 2023 року вбили сім'ю з 4-річним хлопчиком з Києва, засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

У відомстві зазначають, що колишній військовослужбовець організував збройну злочинну групу, до якої залучив двох цивільних осіб — чоловіка та жінку.

Згідно з повідомленням, у травні 2023 року організатор запропонував знайомому чоловікові з Києва купити в нього автомобіль. Місцем зустрічі для цього він визначив непрацюючу заправну станцію на Чернігівщині. Потерпілий приїхав туди з Києва разом зі своєю сім'єю - дружиною та малолітнім сином.

Учасники банди замінили номерні знаки на автомобілі, взяли з собою вогнепальну зброю з бойовими припасами, лопату й вирушили на зустріч.

«Біля лісопосадки вони розстріляли автівку з усією родиною та заволоділи їхнім майном. Щоб приховати сліди злочину, засуджені закопали тіла подружжя і їхнього 4-річного сина неподалік та підпалили їхній транспортний засіб», - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Викрадені кошти в сумі $6 тис. учасники банди розподілили між собою.

Фігурантів затримали наступного дня після скоєння злочинів, вироку суду вони очікували під вартою.

Учасників банди засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вони мають відшкодувати рідним загиблих 30 млн грн моральної шкоди.

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