Реестр убытков возобновил подачу заявлений по поводу поврежденного жилья в Дії

Заявление могут подать владельцы квартир или домов в Украине, поврежденные или уничтоженные в результате полномасштабного вторжения РФ.

В приложении Дія возобновлено подача заявлений в международный Реестр убытков относительно поврежденного жилья.

Так, владельцы квартир и домов, чье имущество было разрушено в результате полномасштабного вторжения могут подать заявление о возмещении убытков независимо от расположения жилья (включая ТОТ и зону боевых действий), предварительного участия в программе єВідновлення или регистрации права собственности на имущество в Государственном реестре вещных прав.

Чтобы подать заявление о репарациях, можно перейти по ссылке.

«Каждое заявление имеет значение для восстановления справедливости и международного признания масштабов разрушений. Их количество – показатель последствий российской агрессии, что поможет усилить международное давление на РФ», – отметили в Дії.

Ранее сообщалось, что Реестр ущерба начал прием заявлений по новой категории - смерть близкого члена семьи.

Также мы писали, что Реестр убытков обнародовал формы и правила подачи заявлений в 17 категориях.

Кроме того, известно, что Международный Реестр убытков откроет все категории на выплаты репараций в 2025 году.

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