Реестр убытков возобновил подачу заявлений по поводу поврежденного жилья в Дії

В приложении Дія возобновлено подача заявлений в международный Реестр убытков относительно поврежденного жилья.
Так, владельцы квартир и домов, чье имущество было разрушено в результате полномасштабного вторжения могут подать заявление о возмещении убытков независимо от расположения жилья (включая ТОТ и зону боевых действий), предварительного участия в программе єВідновлення или регистрации права собственности на имущество в Государственном реестре вещных прав.
Чтобы подать заявление о репарациях, можно перейти по ссылке.
«Каждое заявление имеет значение для восстановления справедливости и международного признания масштабов разрушений. Их количество – показатель последствий российской агрессии, что поможет усилить международное давление на РФ», – отметили в Дії.
Ранее сообщалось, что Реестр ущерба начал прием заявлений по новой категории - смерть близкого члена семьи.
Также мы писали, что Реестр убытков обнародовал формы и правила подачи заявлений в 17 категориях.
Кроме того, известно, что Международный Реестр убытков откроет все категории на выплаты репараций в 2025 году.
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