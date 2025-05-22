Практика судів
  1. В Україні

У Мін’юсті анонсували подальший розвиток інституту альтернативних покарань і цифровізацію пробації

15:23, 22 травня 2025
Заступник міністра юстиції Євген Пікалов заявив про наміри розвивати альтернативні покарання та модернізувати систему пробації в Україні.
У Мін’юсті анонсували подальший розвиток інституту альтернативних покарань і цифровізацію пробації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Інститут альтернативних видів кримінальних покарань потребує подальшого розвитку та модернізації. Про це заявив заступник міністра юстиції Євген Пікалов під час пресконференції, яка передувала відкриттю міжнародного форуму «Пробація України – майбутнє зараз».

За його словами, пробація є однією з найпоширеніших пенітенціарних практик у світі, тож в Україні важливо посилювати її ефективність.

У найближчій перспективі пріоритетом Мін’юсту стане розвиток та популяризація громадських робіт — як одного з основних видів альтернативних покарань. Це, переконаний Пікалов, дозволяє правопорушникам ефективно ресоціалізуватись, принести користь громаді та компенсувати завдану шкоду.

Крім того, міністерство планує розвивати платну модель надання таких послуг — до процесу можуть долучатися бізнес, комунальні, державні та приватні підприємства, а також територіальні громади, які потребують додаткових робочих рук.

У Мін’юсті також ставлять за мету цифровізацію системи пробації. Це має забезпечити прозорість, контрольованість процесів і зменшення корупційних ризиків.

Окремий напрям — розробка спеціалізованих корекційних програм для ветеранів та військовослужбовців, які можуть стати клієнтами пробаційної служби.

Пікалов подякував уряду Нідерландів за підтримку реформи пенітенціарної системи в Україні. Він нагадав, що розвиток пробації передбачений як дорожніми картами європейської інтеграції, так і Стратегією реформування пенітенціарної системи до 2026 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

мінюст пробація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВРП звернулася до Венеційської комісії, щоб та оцінила законопроект про платні скарги на суддів

Вища рада правосуддя просить Венеційську комісії дати висновок на законопроекти про плату за скарги на суддів для злісних скаржників, пом’якшення покарання для суддів за перевищення витрат над доходами, а також про перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду.

Переговори щодо припинення вогню в Україні можуть затягнутися на місяці – Мерц

Канцлер Німеччини попереджає, що «швидкого вирішення немає», а Берлін посилить військову допомогу Україні.

Депутатам пропонують дозволити суміщати посади прем’єр-міністра та міністрів Кабміну – Галина Третьякова внесла законопроект

Народним депутатам пропонується дозволити суміщати посади прем’єр-міністра, першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністра, міністра, заступника міністра та інші політичні посади.

Міністри фінансів країн G7 домовилися підтримувати Україну, але поки не погодили фінальну заяву

Робота на спільною заявою, в якій планується згадати підтримку України, триває.

Члени конкурсної комісії з відбору директора БЕБ делегували перевірку завдань кандидатів неназваним експертам

Кандидат на посаду директора БЕБ Віктор Дубовик звернув увагу на питання прозорості у роботі конкурсної комісії з відбору очільника Бюро економічної безпеки.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва