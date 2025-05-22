У Мін’юсті анонсували подальший розвиток інституту альтернативних покарань і цифровізацію пробації

Заступник міністра юстиції Євген Пікалов заявив про наміри розвивати альтернативні покарання та модернізувати систему пробації в Україні.

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Інститут альтернативних видів кримінальних покарань потребує подальшого розвитку та модернізації. Про це заявив заступник міністра юстиції Євген Пікалов під час пресконференції, яка передувала відкриттю міжнародного форуму «Пробація України – майбутнє зараз».

За його словами, пробація є однією з найпоширеніших пенітенціарних практик у світі, тож в Україні важливо посилювати її ефективність.

У найближчій перспективі пріоритетом Мін’юсту стане розвиток та популяризація громадських робіт — як одного з основних видів альтернативних покарань. Це, переконаний Пікалов, дозволяє правопорушникам ефективно ресоціалізуватись, принести користь громаді та компенсувати завдану шкоду.

Крім того, міністерство планує розвивати платну модель надання таких послуг — до процесу можуть долучатися бізнес, комунальні, державні та приватні підприємства, а також територіальні громади, які потребують додаткових робочих рук.

У Мін’юсті також ставлять за мету цифровізацію системи пробації. Це має забезпечити прозорість, контрольованість процесів і зменшення корупційних ризиків.

Окремий напрям — розробка спеціалізованих корекційних програм для ветеранів та військовослужбовців, які можуть стати клієнтами пробаційної служби.

Пікалов подякував уряду Нідерландів за підтримку реформи пенітенціарної системи в Україні. Він нагадав, що розвиток пробації передбачений як дорожніми картами європейської інтеграції, так і Стратегією реформування пенітенціарної системи до 2026 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів.

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