Одну суддю визнано такою, що відповідає займаній посаді — ВККС

В ВККС визначалися результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

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У середу, 21 травня, в засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Кодрян Любов Іванівна - Апостолівський районний суд Дніпропетровської області - задовільнити клопотання судді про відкладення

Мамченко Юлія Андріївна - Рівненський апеляційний господарський суд - 680,2 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді

Рибка Леся Ярославівна - Богородчанський районний суд Івано-Франківської області - 749,375 - відповідає займаній посаді

Собчук Антон Юрійович - Березнівський районний суд Рівненської області - 776,375 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді.

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