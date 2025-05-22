Одну судью признали такой, что соответствует занимаемой должности — ВККС

В среду, 21 мая, на заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки четырех судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.
По результатам квалификационной оценки на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:
Кодрян Любовь Ивановна — Апостоловский районный суд Днепропетровской области — удовлетворить ходатайство судьи о переносе
Мамченко Юлия Андреевна — Ровенский апелляционный хозяйственный суд — 680,2 — вынести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности
Рыбка Леся Ярославовна — Богородчанский районный суд Ивано-Франковской области — 749,375 — соответствует занимаемой должности
Собчук Антон Юрьевич — Березновский районный суд Ровенской области — 776,375 — вынести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.