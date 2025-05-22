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Одну судью признали такой, что соответствует занимаемой должности — ВККС

18:35, 22 мая 2025
В ВККС определялись результаты квалификационной оценки четырёх судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.
Одну судью признали такой, что соответствует занимаемой должности — ВККС
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В среду, 21 мая, на заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки четырех судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам квалификационной оценки на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Кодрян Любовь Ивановна — Апостоловский районный суд Днепропетровской области — удовлетворить ходатайство судьи о переносе

Мамченко Юлия Андреевна — Ровенский апелляционный хозяйственный суд — 680,2 — вынести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

Рыбка Леся Ярославовна — Богородчанский районный суд Ивано-Франковской области — 749,375 — соответствует занимаемой должности

Собчук Антон Юрьевич — Березновский районный суд Ровенской области — 776,375 — вынести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

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