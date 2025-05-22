В Налоговой службе заявили о росте поступлений от «налога на Google»

Топ-плательщики: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay и другие.

Источник фото: AFP

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Государственная налоговая служба сообщила, что первый квартал 2025 года завершила с ростом поступлений так называемого «налога на Google»

В частности, по словам ее главы Руслана Кравченко, за январь-март этого года нерезиденты, предоставляющие электронные услуги украинским потребителям, уплатили НДС в бюджет в размере 39,6 млн евро и 43,4 млн долларов США. По состоянию на 1 апреля, в гривневом эквиваленте это более 3,5 млрд грн.

«Это +9,5 млн евро и +8,9 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — указал он.

В то же время Кравченко сообщил, что на сегодня соответствующие отчеты подал 121 субъект.

«Кстати! Количество зарегистрированных плательщиков выросло на 26 новых участников. В Украине уже 136 компаний-нерезидентов зарегистрированы как плательщики НДС. Топ-плательщики: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay и другие», — рассказали в ГНС.

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