Практика судов
  1. В Украине

В Налоговой службе заявили о росте поступлений от «налога на Google»

21:44, 22 мая 2025
Топ-плательщики: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay и другие.
В Налоговой службе заявили о росте поступлений от «налога на Google»
Источник фото: AFP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба сообщила, что первый квартал 2025 года завершила с ростом поступлений так называемого «налога на Google» 

В частности, по словам ее главы Руслана Кравченко, за январь-март этого года нерезиденты, предоставляющие электронные услуги украинским потребителям, уплатили НДС в бюджет в размере 39,6 млн евро и 43,4 млн долларов США. По состоянию на 1 апреля, в гривневом эквиваленте это более 3,5 млрд грн.

«Это +9,5 млн евро и +8,9 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — указал он.

В то же время Кравченко сообщил, что на сегодня соответствующие отчеты подал 121 субъект.

«Кстати! Количество зарегистрированных плательщиков выросло на 26 новых участников. В Украине уже 136 компаний-нерезидентов зарегистрированы как плательщики НДС. Топ-плательщики: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay и другие», — рассказали в ГНС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В комитете ВР осудили «письма счастья» налоговой для мелких продавцов через интернет — налоговая служба объяснила, почему их рассылает

Отныне ГНС на постоянной основе будет идентифицировать граждан, которые осуществляют продажу товаров через интернет и получают за это денежные переводы.

С 1 января 2026 года «минималка» может вырасти до 8688 грн, а прожиточный минимум — до 3171 грн

Кабмин готовит бюджетную декларацию, в которой планируется некоторое повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума с 2026 года.

ГСА хочет платить работникам аппаратов судов гораздо больше, но пока не может – известны причины и размер новых зарплат

В Государственной судебной администрации ждут, когда Президент подпишет законы о повышении зарплат государственным служащим.

Трое арестованных по делу о поджоге дома Кира Стармера были связаны с модельной индустрией

Один из арестованных мужчин мечтал стать лучшей мужской моделью в мире, другой стремился создать бизнес в сфере модного ритейла.

ВСП обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить законопроект о платных жалобах на судей

Высший совет правосудия просит Венецианскую комиссию дать заключение по законопроектам о введении платы за жалобы на судей для злостных жалобщиков, смягчении наказания для судей за превышение расходов над доходами, а также о проверке деклараций добропорядочности судей Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва