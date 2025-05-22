ВККС рекомендует командировать двух судей в другие суды

Судей рекомендуют командировать в Александровский райсуд Запорожья и в Великоалександровский райсуд Херсонской области.

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В среду, 21 мая, на заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины был рассмотрен вопрос о командировании и досрочном прекращении командирования судей с одновременным их новым командированием. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия приняла решение внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год судьи Бердянского горрайонного суда Запорожской области Кошевой Елены Анатольевны в Александровский районный суд города Запорожья.

Комиссия также приняла решение внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о досрочном прекращении командирования и одновременном новом командировании сроком на один год судьи Каланчакского районного суда Херсонской области Ковальчук Елены Валериевны (прекращено командирование в Турийский районный суд Волынской области) в Великоалександровский районный суд Херсонской области.

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