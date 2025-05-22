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ВККС рекомендує відрядити двох суддів до інших судів

21:35, 22 травня 2025
Суддів рекомендують відрядити до Олександрівського райсуду Запоріжжя та до Великоолександрівського райсуду Херсонської області.
ВККС рекомендує відрядити двох суддів до інших судів
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У середу, 21 травня, в засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо відрядження та дострокового закінчення відрядження суддів з одночасним їх відрядженням. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошевої Олени Анатоліївни до Олександрівського районного суду міста Запоріжжя.

Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження та одночасне відрядження строком на один рік судді Каланчацького районного суду Херсонської області Ковальчук Олени Валеріївни (припинено відрядження до Турійського районного суду Волинської області) до Великоолександрівського районного суду Херсонської області.  

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