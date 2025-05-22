ДОТ сертифікує IT-системи харчового забезпечення ЗСУ за стандартом NIST RMF

Система харчового забезпечення адаптується до кібервикликів.

Фото: militarnyi

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Закупівельна агенція Міністерства оборони України — «Державний оператор тилу» (ДОТ) — розпочинає процес сертифікації своєї IT-системи харчового забезпечення ZСУ DOT-Chain та її ключових модулів на відповідність американському стандарту кібербезпеки NIST RMF. Стандарт, розроблений Національним інститутом стандартів і технологій США, покликаний посилити захист інформаційних систем стратегічних державних секторів і дозволяє швидко адаптуватися до нових кібератак.

За вимогами Держспецзв’язку, впровадження NIST RMF стане обов’язковим для всіх державних інформаційно-комунікаційних систем. На сьогодні в Україні лише дві такі системи мають сертифікат — інтеграційна платформа «Дельта» та система виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти CSOK.

«У сучасній війні захист цифрової інфраструктури – не менш важливий, ніж захист фізичних складів чи маршрутів постачання. У 2025 році на закупівлю продуктів харчування для Збройних сил України ДОТом передбачено понад 44.8 мільярда гривень, і впровадження NIST RMF підвищує стійкість цієї системи до втручання з боку противника», — пояснив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Крім сертифікації, ДОТ посилює вимоги до інформаційної безпеки своїх постачальників. Відтепер контрагенти, які працюють із DOT-Chain, мусять:

Використовувати лише ліцензійне ПЗ

Забезпечити повну відсутність програмного забезпечення російського походження (зокрема 1С)

Регулярно оновлювати всі застосунки

Мати затверджену політику кібербезпеки з чітким розподілом ролей і відповідальних осіб, що передається до ДОТ

Заборонити використання окремих месенджерів для обміну даними про поставки

Негайно повідомляти про віруси або атаки до Держспецзв’язку, CERT-UA та ДОТ протягом 12 годин

Визначити політику доступу до інформації з чіткими правами для кожної ролі

Проводити внутрішні чи зовнішні пентести для виявлення вразливостей

Налагодити систему регулярного резервного копіювання та відновлення даних

Отримати сертифікацію за ISO 27001 до кінця 2026 року.

«З огляду на ключову роль ДОТ у процесі нелетального забезпечення ЗСУ, захист даних завжди був одним із наших пріоритетів. Кіберзагрози постійно змінюються – щодня з’являються нові виклики. Впровадження міжнародних стандартів допомагає їм протистояти, проте не гарантує повну відсутність загроз. Тому ми підвищуємо рівень безпеки удосконаленням процесу реагування на інциденти та Disaster Recovery, щоб у разі потенційної атаки ворога захистити всю чутливу інформацію», — додала радниця з ІТ у ДОТ Альона Жужа.

ДОТ планує завершити сертифікацію DOT-Chain за NIST RMF протягом 2025 року, після чого система отримуватиме подальшу підтримку та оновлення відповідно до міжнародних вимог кібербезпеки.

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