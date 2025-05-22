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ДОТ сертифікує IT-системи харчового забезпечення ЗСУ за стандартом NIST RMF

17:41, 22 травня 2025
Система харчового забезпечення адаптується до кібервикликів.
ДОТ сертифікує IT-системи харчового забезпечення ЗСУ за стандартом NIST RMF
Фото: militarnyi
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Закупівельна агенція Міністерства оборони України — «Державний оператор тилу» (ДОТ) — розпочинає процес сертифікації своєї IT-системи харчового забезпечення ZСУ DOT-Chain та її ключових модулів на відповідність американському стандарту кібербезпеки NIST RMF. Стандарт, розроблений Національним інститутом стандартів і технологій США, покликаний посилити захист інформаційних систем стратегічних державних секторів і дозволяє швидко адаптуватися до нових кібератак.

За вимогами Держспецзв’язку, впровадження NIST RMF стане обов’язковим для всіх державних інформаційно-комунікаційних систем. На сьогодні в Україні лише дві такі системи мають сертифікат — інтеграційна платформа «Дельта» та система виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти CSOK.

«У сучасній війні захист цифрової інфраструктури – не менш важливий, ніж захист фізичних складів чи маршрутів постачання. У 2025 році на закупівлю продуктів харчування для Збройних сил України ДОТом передбачено понад 44.8 мільярда гривень, і впровадження NIST RMF підвищує стійкість цієї системи до втручання з боку противника», — пояснив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Крім сертифікації, ДОТ посилює вимоги до інформаційної безпеки своїх постачальників. Відтепер контрагенти, які працюють із DOT-Chain, мусять:

  • Використовувати лише ліцензійне ПЗ
  • Забезпечити повну відсутність програмного забезпечення російського походження (зокрема 1С)
  • Регулярно оновлювати всі застосунки
  • Мати затверджену політику кібербезпеки з чітким розподілом ролей і відповідальних осіб, що передається до ДОТ
  • Заборонити використання окремих месенджерів для обміну даними про поставки
  • Негайно повідомляти про віруси або атаки до Держспецзв’язку, CERT-UA та ДОТ протягом 12 годин
  • Визначити політику доступу до інформації з чіткими правами для кожної ролі
  • Проводити внутрішні чи зовнішні пентести для виявлення вразливостей
  • Налагодити систему регулярного резервного копіювання та відновлення даних
  • Отримати сертифікацію за ISO 27001 до кінця 2026 року.

«З огляду на ключову роль ДОТ у процесі нелетального забезпечення ЗСУ, захист даних завжди був одним із наших пріоритетів. Кіберзагрози постійно змінюються – щодня з’являються нові виклики. Впровадження міжнародних стандартів допомагає їм протистояти, проте не гарантує повну відсутність загроз. Тому ми підвищуємо рівень безпеки удосконаленням процесу реагування на інциденти та Disaster Recovery, щоб у разі потенційної атаки ворога захистити всю чутливу інформацію», — додала радниця з ІТ у ДОТ Альона Жужа.

ДОТ планує завершити сертифікацію DOT-Chain за NIST RMF протягом 2025 року, після чого система отримуватиме подальшу підтримку та оновлення відповідно до міжнародних вимог кібербезпеки.

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ЗСУ кіберзахист Міноборони

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