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У Києві відзвітували про підготовку шкіл до нового навчального року

20:59, 22 травня 2025
У столиці вже збудовано три нові укриття, кожна 4-та школа має оновлений харчоблок, а з міського бюджету виділено 2,3 млрд грн на підготовку до навчального року.
У Києві відзвітували про підготовку шкіл до нового навчального року
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У Києві триває комплексна підготовка закладів освіти до нового навчального року в умовах воєнного стану. У фокусі – укриття, будівництво споруд подвійного призначення та інфраструктурна модернізація, зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський під час наради з головами районів.

Він відмітив, що у 2024 році у столиці вже збудували три нові укриття: два – в Дарницькому районі та одне – в Оболонському.

«Столична система освіти ще потребує додаткових укриттів: сьогодні доступними є близько 81% необхідних місць у школах. Саме тому в окремих навчальних закладах досі зберігається друга зміна. У дитячих садках показник забезпеченості становить близько 93% – цього недостатньо для повного покриття потреб, але ми бачимо поступ. Найбільший дефіцит залишається в Оболонському районі. Проте саме тут у 2024 році з’явилось одне з перших нових укриттів у дитячому садочку. Це приклад того, як навіть у складних умовах можна демонструвати позитивну динаміку», – зазначив Валентин Мондриївський.

Очна форма освіти зберігається як основна: 83% учнів відвідують школи. Водночас у Деснянському районі кожен четвертий учень навчається у другу зміну, в Оболонському – кожен п’ятий.

«У трьох районах – Дніпровському, Деснянському, Печерському – взагалі відсутній змішаний формат навчання. Це свідчить про ефективне управління мережею й оптимальне розподілення ресурсу», – підкреслив заступник голови КМДА.

Місто також продовжує капітальні ремонти приміщень і харчоблоків. Зокрема, у 2025 році кошти на оновлення харчоблоків передбачені в Дарницькому та Дніпровському районах.

«Наразі кожна 4-та школа в Києві має оновлений харчоблок. Діти повинні отримувати якісну та здорову їжу. І це лишається для міста пріоритетом», – наголосили в КМДА.

Загалом із бюджету міста виділено 2,3 мільярда гривень на підготовку до нового навчального року за різними напрямами, і на найближчий бюджетній сесії фінансування на освіту буде суттєво збільшено.

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Київ школа

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