В Киеве отчитались о подготовке школ к новому учебному году

В столице уже построено три новых укрытия, каждая 4-я школа имеет обновленный пищеблок, а из городского бюджета выделено 2,3 млрд грн на подготовку к учебному году.

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В Киеве продолжается комплексная подготовка учреждений образования к новому учебному году в условиях военного положения. В центре внимания — укрытия, строительство сооружений двойного назначения и инфраструктурная модернизация, отметил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский во время совещания с главами районов.

Он сообщил, что в 2024 году в столице уже построены три новых укрытия: два — в Дарницком районе и одно — в Оболонском.

«Столичная система образования всё ещё нуждается в дополнительных укрытиях: сегодня доступно около 81% необходимых мест в школах. Именно поэтому в отдельных учебных заведениях до сих пор сохраняется вторая смена. В детских садах уровень обеспеченности составляет около 93% — этого недостаточно для полного покрытия потребностей, но мы видим прогресс. Наибольший дефицит остаётся в Оболонском районе. Однако именно здесь в 2024 году появилось одно из первых новых укрытий в детском саду. Это пример того, как даже в сложных условиях можно демонстрировать позитивную динамику», — отметил Валентин Мондриевский.

Очная форма обучения сохраняется как основная: 83% учеников посещают школы. В то же время в Деснянском районе каждый четвёртый ученик учится во вторую смену, в Оболонском — каждый пятый.

«В трёх районах — Днепровском, Деснянском, Печерском — полностью отсутствует смешанный формат обучения. Это свидетельствует об эффективном управлении сетью и оптимальном распределении ресурсов», — подчеркнул заместитель главы КГГА.

Город также продолжает капитальный ремонт помещений и пищеблоков. В частности, в 2025 году средства на обновление пищеблоков предусмотрены в Дарницком и Днепровском районах.

«На сегодняшний день каждая четвёртая школа в Киеве имеет обновлённый пищеблок. Дети должны получать качественную и здоровую еду. И это остаётся приоритетом для города», — отметили в КГГА.

В целом из городского бюджета выделено 2,3 миллиарда гривен на подготовку к новому учебному году по различным направлениям, и на ближайшей бюджетной сессии финансирование образования будет существенно увеличено.

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