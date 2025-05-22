Практика судов
  1. В Украине

В Киеве отчитались о подготовке школ к новому учебному году

20:59, 22 мая 2025
В столице уже построено три новых укрытия, каждая 4-я школа имеет обновленный пищеблок, а из городского бюджета выделено 2,3 млрд грн на подготовку к учебному году.
В Киеве отчитались о подготовке школ к новому учебному году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве продолжается комплексная подготовка учреждений образования к новому учебному году в условиях военного положения. В центре внимания — укрытия, строительство сооружений двойного назначения и инфраструктурная модернизация, отметил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский во время совещания с главами районов.

Он сообщил, что в 2024 году в столице уже построены три новых укрытия: два — в Дарницком районе и одно — в Оболонском.

«Столичная система образования всё ещё нуждается в дополнительных укрытиях: сегодня доступно около 81% необходимых мест в школах. Именно поэтому в отдельных учебных заведениях до сих пор сохраняется вторая смена. В детских садах уровень обеспеченности составляет около 93% — этого недостаточно для полного покрытия потребностей, но мы видим прогресс. Наибольший дефицит остаётся в Оболонском районе. Однако именно здесь в 2024 году появилось одно из первых новых укрытий в детском саду. Это пример того, как даже в сложных условиях можно демонстрировать позитивную динамику», — отметил Валентин Мондриевский.

Очная форма обучения сохраняется как основная: 83% учеников посещают школы. В то же время в Деснянском районе каждый четвёртый ученик учится во вторую смену, в Оболонском — каждый пятый.

«В трёх районах — Днепровском, Деснянском, Печерском — полностью отсутствует смешанный формат обучения. Это свидетельствует об эффективном управлении сетью и оптимальном распределении ресурсов», — подчеркнул заместитель главы КГГА.

Город также продолжает капитальный ремонт помещений и пищеблоков. В частности, в 2025 году средства на обновление пищеблоков предусмотрены в Дарницком и Днепровском районах.

«На сегодняшний день каждая четвёртая школа в Киеве имеет обновлённый пищеблок. Дети должны получать качественную и здоровую еду. И это остаётся приоритетом для города», — отметили в КГГА.

В целом из городского бюджета выделено 2,3 миллиарда гривен на подготовку к новому учебному году по различным направлениям, и на ближайшей бюджетной сессии финансирование образования будет существенно увеличено.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Киев школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В комитете ВР осудили «письма счастья» налоговой для мелких продавцов через интернет — налоговая служба объяснила, почему их рассылает

Отныне ГНС на постоянной основе будет идентифицировать граждан, которые осуществляют продажу товаров через интернет и получают за это денежные переводы.

С 1 января 2026 года «минималка» может вырасти до 8688 грн, а прожиточный минимум — до 3171 грн

Кабмин готовит бюджетную декларацию, в которой планируется некоторое повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума с 2026 года.

ГСА хочет платить работникам аппаратов судов гораздо больше, но пока не может – известны причины и размер новых зарплат

В Государственной судебной администрации ждут, когда Президент подпишет законы о повышении зарплат государственным служащим.

Трое арестованных по делу о поджоге дома Кира Стармера были связаны с модельной индустрией

Один из арестованных мужчин мечтал стать лучшей мужской моделью в мире, другой стремился создать бизнес в сфере модного ритейла.

ВСП обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить законопроект о платных жалобах на судей

Высший совет правосудия просит Венецианскую комиссию дать заключение по законопроектам о введении платы за жалобы на судей для злостных жалобщиков, смягчении наказания для судей за превышение расходов над доходами, а также о проверке деклараций добропорядочности судей Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва