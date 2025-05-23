В Черкасской области суд наказал мужчину за публичное надругательство над Государственным Флагом Украины

Мужчина в присутствии других лиц умышленно вырвал два украинских флага из креплений, скомкал их и бросил на землю.

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В Черкасской области осужден житель села Байбузи Черкасского района за факты публичного надругательства над Государственным Флагом Украины, незаконного приобретения и хранения наркотического средства без цели сбыта и нарушения правил административного надзора.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в начале января этого года ранее судимый 40-летний мужчина, находясь на одной из улиц в с. Байбузи Черкасского района, подошел к остановке общественного транспорта и в присутствии других лиц умышленно вырвал два украинских флага из креплений, установленных на металлических столбах указанной остановки. После этого, демонстрируя свое пренебрежительное и грубое отношение к Государственному Флагу Украины, скомкал их и бросил на землю.

Также доказано, что мужчина незаконно приобрел и хранил при себе один сверток наркотического средства «каннабис» без цели сбыта, который впоследствии был изъят правоохранителями.

Кроме того, обвиняемый, находясь на условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, нарушил правила административного надзора и, достоверно зная о запрете выхода из дома по месту фактического проживания в период с 22:00 до 6:00, без уважительных причин самовольно покинул свое место проживания, чем нарушил обязанности, возложенные на него судом в соответствии с Законом Украины «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении уголовных правонарушений и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев.

На данный момент приговор суда не вступил в законную силу и изучается прокуратурой на предмет законности.

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