На Черкащині суд покарав чоловіка за публічну наругу над Державним Прапором України

Чоловік у присутності інших осіб умисно вирвав два українських стяги з кріплень, зіжмакав їх та кинув на землю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Черкаській області засуджено жителя с. Байбузи Черкаського району за фактами публічної наруги над Державним Прапором України, незаконного придбання та зберігання наркотичного засобу без мети збуту і порушення правил адміністративного нагляду.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, на початку січня цього року раніше судимий 40-річний чоловік, перебуваючи на одній із вулиць у с. Байбузи Черкаського району, підійшов до зупинки громадського транспорту та у присутності інших осіб умисно вирвав два українських стяги з кріплень, встановлених на металевих стовпах вказаної зупинки. Після цього, демонструючи своє зневажливе і грубе ставлення до Державного Прапору України, зіжмакав їх та кинув на землю.

Також доведено, що чоловік незаконно придбав та зберігав при собі один згорток наркотичного засобу «канабіс» без мети збуту, який у подальшому вилучено правоохоронцями.

Разом з тим обвинувачений, будучи умовно-достроково звільненим від відбування покарання, порушив правила адміністративного нагляду та, достовірно знаючи про заборону виходу з будинку за місцем фактичного проживання у період з 22:00 до 6:00, без поважних причин самовільно залишив своє місце проживання, чим порушив обов’язки, покладені на нього судом згідно Закону України «Про адміністративний нагляд над особами, звільненими з місць позбавлення волі».

Вироком суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік 10 місяців.

На даний час вирок суду не набрав законної сили та вивчається прокуратурою на предмет законності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.