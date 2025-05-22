У Податковій службі заявили про зростання надходжень від «податку на Google»

Топ-платників: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay тощо.

Джерело фото: AFP

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Державна податкова служба повідомила, що перший квартал 2025 року завершила із зростанням надходжень так званого «податку на Google».

Зокрема, за словами її очільника Руслана Кравченка, за січень-березень цього року нерезиденти, які постачають електронні послуги українським споживачам, сплатили ПДВ до бюджету 39,6 млн євро та 43,4 млн доларів США. Станом на перше квітня у гривневому еквіваленті це понад 3,5 млрд грн.

«Це +9,5 млн євро та +8,9 млн доларів США, порівняно з цим же періодом минулого року», - вказав він.

Водночас Кравченко повідомив, що на сьогодні відповідні звіти подала 121 особа.

«До речі! Кількість зареєстрованих платників зросла на 26 нових учасників. В Україні вже 136 компаній-нерезидентів зареєстровані як платники ПДВ. Топ-платників: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay тощо», - розповіли у ДПС.

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