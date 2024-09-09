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ЄС планує виключити з списку санкцій російського ексгонщика та матір Пригожина

12:20, 9 вересня 2024
Посли ЄС цього тижня мають намір виключити із санкційного списку російського колишнього гонщика Нікіту Мазепіна та матір ексватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина.
ЄС планує виключити з списку санкцій російського ексгонщика та матір Пригожина
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Посли Європейського Союзу планують протягом цього тижня виключити з санкційного списку колишнього російського гонщика Нікіту Мазепіна та матір померлого ватажка "вагнерівців" Віолетту Пригожину. Про це пише RFE/RL.

З початку війни Європейський Союз запровадив санкції проти 2 300 осіб і структур. Для того, щоб ці обмеження залишалися в силі, необхідна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів ЄС кожні півроку. На даний момент термін дії санкцій завершується 15 вересня. 

Як і раніше, під час обговорень Угорщина вимагає, щоб кілька осіб були виключені зі списку санкцій, перш ніж Будапешт погодиться на їхнє продовження.

Кілька країн-членів, зокрема Естонія, Латвія, Литва та Польща, висловили думку, що Європейському Союзу слід перейти від шестимісячного продовження санкцій до щорічного перегляду. Проте ця ідея не знаходить підтримки з боку Будапешта.

Дипломати ЄС повідомили, що досягнуто компромісу: санкції продовжуватимуться кожні шість місяців, але зі списку виключать двох осіб. 

Зокрема, запропоновано вилучити Нікіту Мазепіна і Віолетту Пригожину (мати Євгенія Пригожина - ватажка "Вагнер"), оскільки юридична служба ЄС вважає їхні справи недостатньо обґрунтованими.

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