ЄС планує виключити з списку санкцій російського ексгонщика та матір Пригожина

Посли ЄС цього тижня мають намір виключити із санкційного списку російського колишнього гонщика Нікіту Мазепіна та матір ексватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Посли Європейського Союзу планують протягом цього тижня виключити з санкційного списку колишнього російського гонщика Нікіту Мазепіна та матір померлого ватажка "вагнерівців" Віолетту Пригожину. Про це пише RFE/RL.

З початку війни Європейський Союз запровадив санкції проти 2 300 осіб і структур. Для того, щоб ці обмеження залишалися в силі, необхідна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів ЄС кожні півроку. На даний момент термін дії санкцій завершується 15 вересня.

Як і раніше, під час обговорень Угорщина вимагає, щоб кілька осіб були виключені зі списку санкцій, перш ніж Будапешт погодиться на їхнє продовження.

Кілька країн-членів, зокрема Естонія, Латвія, Литва та Польща, висловили думку, що Європейському Союзу слід перейти від шестимісячного продовження санкцій до щорічного перегляду. Проте ця ідея не знаходить підтримки з боку Будапешта.

Дипломати ЄС повідомили, що досягнуто компромісу: санкції продовжуватимуться кожні шість місяців, але зі списку виключать двох осіб.

Зокрема, запропоновано вилучити Нікіту Мазепіна і Віолетту Пригожину (мати Євгенія Пригожина - ватажка "Вагнер"), оскільки юридична служба ЄС вважає їхні справи недостатньо обґрунтованими.

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